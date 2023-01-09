YÖK Genel Sekreteri Akçeşme'nin acı günü Yerel Haberler Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme'nin babası Faruk Akçeşme Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme'nin babası Faruk Akçeşme Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Ankara Şehir Hastanesinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından ötürü hayatını kaybeden 4 çocuk babası emekli hafız hacı Faruk Akçeşme Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Mescit Mahallesi'ndeki evinden alınan, Akçeşme'nin cenaze Bolvadin Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Akçeşme'nin cenaze törenine Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gülfidan, yakınları ve çok sayıda akademisyen katıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Hisarcık Ankara Yerel Haberler

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