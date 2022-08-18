Yok böyle düzenek

Düzce'de fazla tükettiği bal ile gündeme gelen ayının ardından balcılar da kovanları için farklı önlemler alamaya başladı.

Düzce'de fazla tükettiği bal ile gündeme gelen ayının ardından balcılar da kovanları için farklı önlemler alamaya başladı. Bir üreticinin su ile kurduğu düzenek ise popüler oldu.

Olay, 10 Ağustos'ta Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde meydana geldi. Orman memurları ve vatandaşlar, yol kenarında baygın halde bir ayı buldu. Kamyonetin kasasına konulan yavru ayı için bölgeye Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekimler tarafından Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan ayının, fazla bal tükettiği için fenalaştığı belirlendi. "Balkız" ismi verilen yavru ayı, baygın halde çekilen görüntüsüyle adeta Türkiye'nin gündemine oturdu. Veteriner hekimlerce özenle bakılan Balkız, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kendi imkanlarıyla düzenek kurdu

Balkız arıcıları da harekete geçirdi. Bölgede yoğun şekilde üretilen ormangülü balının hem pahalı hem de zahmetli olması sebebiyle üreticiler kovanları farklı yöntemler ile korumaya başladı. Bir üretici de, kendi imkanlarıyla su ile çalışan düzenek kurdu. Ayıların gürültüden korktuğu bilgisinden yola çıkan üretici, kurduğu düzenekte de yüksek sesin çıkmasını sağladı. Üreticinin bu önlemi kısa sürede popüler oldu. - DÜZCE