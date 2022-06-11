Yoğun yağışta oluşan birikinti ve çamurlar temizlendi - Haberler

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Yoğun yağışta oluşan birikinti ve çamurlar temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yoğun yağışta oluşan birikinti ve çamurlar temizlendi

Bilecik'te 2 gündür yağan sağanak yağış sonrası belediye tarafından oluşan çamur ve birikintiler temizlendi.

Bilecik'te 2 gündür yağan sağanak yağış sonrası belediye tarafından oluşan çamur ve birikintiler temizlendi.

Ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda oluşan çamurların yıkanarak temizlendiği çalışmalarla tıkanan mazgallar da açıldı. Başta Şeyh Edebali türbesi bölgesinde olmak üzere çalışmalarını erken saatlerde başlatan belediye çalışanları vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getirdi.

Yağmur suyu hattı sayesinde sel baskınları ve mağduriyetler yaşanmadı

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yağmur suyu hattı çalışması sayesinde her yıl yaşanan sel ve su baskınları iki yıldır görülmüyor. Başta çınar marketler, Şerif Paşa Cami ile Hürriyet Mahallesindeki kapalı pazar ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki kongre merkezi önünde herhangi bir sel baskını olmaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şeyh Edebali Bilecik Yerel Haberler

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