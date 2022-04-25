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Yoğun toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Turgut Tayuzak - Yerel
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Yoğun toz taşınımı hayatı olumsuz etkilediDİYARBAKIR Diyarbakır'da gece saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hava kalitesini düşürüp hayatı olumsuz etkiledi.

DİYARBAKIR (İHA) - Yoğun toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

DİYARBAKIR Diyarbakır'da gece saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hava kalitesini düşürüp hayatı olumsuz etkiledi.

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren Diyarbakır genelini etkisi altına aldı. Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Araçların üzeri tozdan kaplanırken daha önce uzmanlar, kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Yerel

Diyarbakır, Yerel, Haberler

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