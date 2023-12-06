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Yoğun sis kazaya sebep oldu: 1 yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, su kanalına girerek durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Yoğun sis kazaya sebep oldu: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, su kanalına girerek durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum- Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Resul S. yönetimindeki 66 AAD 973 plakalı tır, yoğun sis sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Tır, yol kenarındaki su kanalına girerek durabildi. Kazada tır sürücüsü Resul S. yaralanırken, kaza sebebiyle Yozgat-Çorum karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Kazada yaralanan tır sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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