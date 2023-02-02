Yoğun kar yağışı Şemdinli-Derecik karayolunu kapattı Yerel Haberler Yoğun kar yağışı Şemdinli-Derecik karayolunu kapattı Hakkari'nin Şemdinli-Derecik karayolu yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı Şemdinli- Derecik karayolunu kapattı HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli-Derecik karayolu yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı. Dün gece bastıran yoğun kar yağışı Hakkari il merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. 365 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise kırsalda yarım metreyi geçti. Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışından dolayı Şemdinli-Derecik karayolunun 38-75'inci kilometreleri arasında taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi. Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliğinin karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hakkari Derecik Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Yoğun kar yağışı Şemdinli-Derecik karayolunu kapattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.