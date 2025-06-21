YKS'ye Geç Kalan Kadın Aday Sınava Alınmadı

Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) kapılar kapatıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra gelen kadın aday geç kalması nedeniyle sınava alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan YKS bugün gerçekleştiriliyor. İstedikleri üniversiteye gitmek için yurt genelinde YKS'ye giren milyonlarca aday, günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde toplandı. En az adaylar kadar heyecanlı olan yakınları da salonların çevresinde yoğunluk oluşturdu. Saat 10.15'te Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan ve 165 dakika sürecek ilk oturum için saatin 10.00 olması ile kapılar kapatıldı.

Kapılar kapatıldıktan 10 dakika sonra geldi, sınava giremedi

Bazı adaylar koşarak sınava son anda yetişirken, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi'nde oturumu olan bir kadın aday kimliğini unutması nedeniyle görevliler tarafından içeriye alınmadı. Sınava dakikalar kala kimliğini almak için giden aday, kapılar kapatıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra sınav salonuna geri döndü. Geç kalan aday sınava alınmayınca yakınları görevlilerle konuşmayı denedi ancak çabaları başarısız oldu. Sınava alınmayan aday ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

İkinci oturum yarın

Alan Yeterlilik Testi (AYT), 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT, ise 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. ÖSYM sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak. - ESKİŞEHİR