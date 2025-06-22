YKS Sınav Süreçlerinde Güvenlik Önlemleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS kapsamında, 2 milyon 560 bin 640 öğrencimizin sınav süreçlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için 51 bin 15 polisimiz ve 4 bin 560 Jandarma personelimiz görevleri başındaydı" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimiz büyük bir emekle hazırlandığı 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamladı. ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS kapsamında, 21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT); 81 ilimiz ve Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde düzenlendi. 2 milyon 560 bin 640 öğrencimizin sınav süreçlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için 51 bin 15 polisimiz ve 4 bin 560 Jandarma personelimiz görevleri başındaydı. Görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle tamamlayan polis ve jandarma personelimize teşekkür ediyorum. YKS'nin kıymetli öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA