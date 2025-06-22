YKS Sınav Süreçlerinde Güvenlik Önlemleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, YKS kapsamında 2.5 milyon öğrenci için 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma personelinin görev aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS kapsamında, 2 milyon 560 bin 640 öğrencimizin sınav süreçlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için 51 bin 15 polisimiz ve 4 bin 560 Jandarma personelimiz görevleri başındaydı" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimiz büyük bir emekle hazırlandığı 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamladı. ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS kapsamında, 21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT); 81 ilimiz ve Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde düzenlendi. 2 milyon 560 bin 640 öğrencimizin sınav süreçlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için 51 bin 15 polisimiz ve 4 bin 560 Jandarma personelimiz görevleri başındaydı. Görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle tamamlayan polis ve jandarma personelimize teşekkür ediyorum. YKS'nin kıymetli öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı

ABD saldırısı sonrası BM'den kritik hamle!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a transferinde son durum? Guardiola'dan İlkay Gündoğan açıklaması

Galatasaray'la anlaştı mı? Guardiola'dan net mesaj
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan açıkladı: Beşiktaş kelimesi bize yasak
Galatasaray yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu

Cimbom yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu! İşte o yıldız eldiven
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.