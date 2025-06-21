YKS'nin İlk Oturumu TYT Başladı

İyi bir üniversite hayali ile sınava katılacak milyonlarca aday YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), bugün saat 10.15'te başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilk oturum TYT Saat 10.15'te başladı.

Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacaklar. Adaylar, ilk oturum için heyecanlı bir şekilde okulun yolunu tutarak sıraya girdi.

Trakya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilk oturum TYT sınavı okulda adaylar, okul önünde veliler için heyecanlı başladı. Sınava girecek binlerce aday sabahın erken saatlerinde okul önlerine gelerek sınav heyecanı yaşadı. Adaylar sınav salonlarına belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek içeriye alındı. - EDİRNE