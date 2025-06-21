YKS Maratonunda Geç Kalan Öğrencilere Kapılar Kapandı

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YKS Maratonunda Geç Kalan Öğrencilere Kapılar Kapandı
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Aydın'da YKS maratonunda binlerce öğrenci ter dökerken, ailelerin sınav merkezleri önündeki bekleyişi de her zamanki gibi devam etti. Sınava geç kalan öğrenciler kapıların kapanması sonucu içeri alınmadı ve gözyaşlarına boğuldular.

Yks maratonunda manzara değişmedi, geç kalanlar sınava alınmadı

Öğrenciler sınavda veliler dışarıda ter döktü

AYDIN - Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci YKS maratonunda ter dökerken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi. Öğrenciler sınavda veliler de dışarıda ter dökerken, sınava geç kalan kimi öğrenciler ise içeri alınmadı.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınavda ter dökerken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonunda bu yıl da manzara değişmedi. Sınavın ilk Temel Yeterlilik Testi için öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı veliler ise öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı.

Sınava son dakikada yetişen öğrenciler için polis ekipleri seferber olurken, bir çok öğrenciyi sınava yetiştirdi. Bazı öğrenciler ise son dakikada sınav merkezine gelse de kapıların kapanması sonucu sınava alınamadı. Sınava geç kalan öğrenciler ise gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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