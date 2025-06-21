YKS Heyecanı Başladı: 1 Dakika Geç Kalan Öğrenci Sınava Alınmadı

YKS Heyecanı Başladı: 1 Dakika Geç Kalan Öğrenci Sınava Alınmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye genelinde başladı. Kayseri'de sınav için 1 dakika geç kalan bir öğrenci sınava alınmazken, ailesi duruma tepki gösterdi.

ki gün sürecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı TYT oturumu ile başladı. Kayseri'de sınava 1 dakika geç kalan öğrenci salona alınmazken, ailesi gazetecilere tepki gösterdi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan TYT ile başladı. Kayseri'de öğrenciler de sınava girecekleri okullara sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladı. Sınavın başlamasıyla öğrenciler salonda, aileleri ise okul dışında ter dökmeye başladı.

1 dakikayla geç kaldı, gözyaşını tutamadı

Öte yandan, sınava gireceği okula 1 dakika geç gelen öğrenci salona alınmadı. Öğrenci okul kapısı önünde gözyaşı dökerken, ailesi ise görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan, İsrail ile iş birliği yapanlara 'teslim olun' çağrısı

İran'dan 'teslim olun' çağrısı! İslami af vaadettiler
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

Can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.