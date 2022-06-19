YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Eren Elyesa Polat - Yerel
 - Güncelleme:

- YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı Denizli'de binlerce adayın heyecanla beklediği TYT sınavının ardından ikinci oturum olan AYT sınavı, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

- YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı

DENİZLİ - Denizli'de binlerce adayın heyecanla beklediği TYT sınavının ardından ikinci oturum olan AYT sınavı, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de dün gerçekleşen Temel Yeterlilik Sınavı'nın ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), saat 10.15'te başladı. 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika süre verilen adaylar, zamanla yarışarak ter döktü. Onların heyecanına ortak olan aileler ise okul önünde sıcağa aldırış etmeden saatlerce çocuklarının başarıyla sınavdan çıkmasını bekledi. Tamamlanan 180 dakikanın ardından öğrencilerin çıkmasıyla AYT sınavı başarıyla tamamlandı. Kimi öğrenci TYT sınavına göre basit olduğunu söylese de, kimi ise zorlandığını belirtti.

Biz çocuklardan daha çok heyecanlıyız"

Sınavının iyi geçtiğini belirten Hüseyin Koray Ekizci, "1 senedir bu sınav için emek harcadık. Emeklerin karşılığına alırız. Açıkçası matematikte biraz zorlandım. Umarım istediğim bölümü kazanırım. Zorlandığım dersler vardı ama bu benim eksikliğimden kaynaklıda olabilir. Ailemde benim kadar heyecanlıydı ve çıkana kadar kapıda bekledi" dedi.

Çocuğunun çıkmasını bekleyen veli Mustafa Kılınç ise "Kızım 1 senedir çalışıyor. Veterinerlik düşünüyor. İnşallah bakacağız artık nasıl yapacak. Çoğu öğrenciler çıktı ama o sonuna kadar uğraşacak sanırım. Heyecanımız çocuklardan daha çok" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Yerel

Denizli AYT TYT Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title