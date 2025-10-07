Yılmaz: "Eğitimi yalnızca akademik bir süreç olarak görmüyoruz"

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Geçmişin İzleri" ve "Gökyüzüne Yazılan Yazılar" yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Programda konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, "Filistin'de yaşanan soykırım bize gösterdi ki, teknoloji insanlığın hizmetinde değilse canice bir silaha dönüşebiliyor; hukuk, adaletin temeli olmaktan çıkıp yerlerde çiğnenebiliyor. Bu tablo, bize unuttuğumuz en temel hakikati hatırlatıyor: Adalet, vicdan ve merhamet olmadan hiçbir ilerleme anlam taşımıyor. Bizim görevimiz, gençlerimize bu değerleri sadece öğretmek değil, benimsemelerini sağlamak" dedi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Geçmişin İzleri" ve "Gökyüzüne Yazılan Yazılar" yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Kadıköy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "Umuda Çağrı" ödül töreninde bir araya geldi. Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz katıldı.

Törende öğrencilerin sanatsal üretimleriyle kültürel mirasa ve Filistin'e dair duyarlılıklarını ortaya koydukları çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Programda Filistin temalı sahne düzeni, GİF öğrencilerinin eserlerinden oluşan Filistin Sergisi, Filistin ezgilerinin seslendirildiği konser, ödül takdimi ve balon uçurma etkinliği büyük ilgi gördü. Yarışma süreci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 38 lisede gerçekleştirildi. Her iki kategoride de önceden belirlenen jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, kısa film ve masal dalında dereceye giren lise öğrencileri belirlendi. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'ın konuşma yaptığı törende, sanatın ve hikayenin diliyle adalet, merhamet ve kardeşlik mesajı vurgulandı. Törende ayrıca dereceye giren öğrencilerin kısa film ve masal çalışmalarından bölümler izletilirken, gençlerin Filistin halkına yönelik dayanışma mesajları salonda duygusal anlara sahne oldu.

"Eğitimi yalnızca akademik bir süreç olarak görmüyoruz"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "TÜRGEV olarak biz, eğitimi hiçbir zaman yalnızca akademik bir süreç ya da somut bir kazanım olarak görmüyoruz. Eğitim, insanın bütün yönleriyle gelişimini kapsayan bir yolculuktur. Bu nedenle öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarını değil; sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini de aynı derecede önemsiyoruz. Amacımız, bilgiyle değerleri, yetenekle vicdanı birleştiren bir gelişim ekosistemi oluşturmaktır. Bu doğrultuda düzenlediğimiz her yarışma, her etkinlik, gençlerimizin hem fikri hem duygusal dünyasına dokunan birer imkan sunuyor. 'Geçmişin İzleri' ve 'Gökyüzüne Yazılan Yazılar' yarışmaları da bu anlamda bizim için son derece kıymetli. Çünkü burada sadece yetenek değil, aynı zamanda vicdan, estetik ve sorumluluk duygusu da ödüllendiriliyor."

"Filistin'deki soykırımda gördük ki teknoloji çok canice kullanılıyor, hukuk yerlerde çiğneniyor"

Yılmaz, Filistin temasıyla düzenlenen yarışmanın anlamına dikkat çekerek, "Bugün dünyada teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği, hukukun da teorik olarak en ileri aşamalara ulaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Ancak Filistin'de yaşanan soykırım bize gösterdi ki, teknoloji insanlığın hizmetinde değilse canice bir silaha dönüşebiliyor; hukuk, adaletin temeli olmaktan çıkıp yerlerde çiğnenebiliyor. Bu tablo, bize unuttuğumuz en temel hakikati hatırlatıyor: Adalet, vicdan ve merhamet olmadan hiçbir ilerleme anlam taşımıyor. Bizim görevimiz, gençlerimize bu değerleri sadece öğretmek değil, benimsemelerini sağlamak. İşte bu tür yarışmalar da tam olarak bunu yapıyor; öğrencilerimizin kendi becerileri, gayretleri ve duyarlılıklarıyla içlerindeki vicdanı, o tertemiz merhamet kaynağını ortaya çıkarmalarına vesile oluyor" dedi.

TÜRGEV ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin eğitim sistemine katkısına da değinen Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığımız çok kıymetli bir adım atarak yeni bir sistem geliştirdi: Maarif Modeli. Bu model, eğitimi sadece akademik bir alan olarak değil, hayatın bütününü kapsayan bir süreç olarak ele alıyor. Biz de TÜRGEV olarak, maarif modelinin ruhuyla tamamen örtüşen bir anlayışla hareket ediyoruz. Gerçek eğitimin; öğrencinin kendisini, ailesini, toplumunu ve içinde yaşadığı dünyayı tanımasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle düzenlediğimiz her etkinlikte, öğrencilerimizin yalnızca bilgiyle değil, duyarlılıkla, estetikle ve toplumsal farkındalıkla gelişmelerini hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla kurduğumuz bu iş birliği, karşılıklı olarak birbirimizi beslediğimiz, birlikte büyüdüğümüz bir ekosistemin temellerini güçlendiriyor. Bu sinerji bizim için çok kıymetli. İnşallah bundan sonrasında da devamı nasip olur" sözlerini kullandı.

"Böyle bir etkinliği yapmak TÜRGEV'e yakışırdı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ise "Böyle bir etkinliği yapmak TÜRGEV'e yakışırdı. Burslarla, yurtlarla, eğitimlerle adından sıklıkla söz ettiren kıymetli vakfımızın Filistin konusunda sessiz kalması düşünülemezdi. O yüzden böyle bir etkinliğin İstanbul genelinde, tüm öğrencilerimizin katılımlarıyla bir yarışma edasıyla mutlaka değerlendirilmesi gerekirdi. Bu farkındalığı ortaya koyan TÜRGEV'imizin kıymetli başkan ve yönetimini, paydaşı milli eğitim müdürümüzü ve ekibini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL