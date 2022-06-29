Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi'ni Ağırladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 'Sağlıklı Kent Hareketi Projesi' kapsamında kurulan Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Akçar ve Konsey yönetimi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Hüseyin Akçar, Tepebaşı ilçesinde Sağlıklı Kent Hareketi Projesi kapsamında yürütecekleri çalışmalar hakkında Başkan Büyükerşen'i bilgilendirdi.

Akçar, eşitlik temelinden yola çıkarak din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin; eşit ve kaliteli bir yaşam ortamı sağlamak için sağlık, ulaşım, çevre gibi alanlarda Büyükşehir ile iş birliği yapacaklarını kaydetti.

Büyükerşen, Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar ve beraberindeki heyete Eskişehir'de başlatacakları projelerde başarılar dileyerek, ziyaretleri için teşekkür etti.

ANKA / Yerel