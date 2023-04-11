Yılmaz Büyükerşen, Şehit Yakınları, Gaziler ve Ailelerine İftarda Seslendi: 'Sizler Bizim Baş Tacımızsınız ve Bizlere Emanetsiniz'

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile iftarda bir araya geldi. Başkan Büyükerşen, “Sizler bizim baş tacımız ve bizlere emanetsiniz. Her zaman yanınızdayız, hakkınız ödenmez” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile iftarda bir araya geldi. Başkan Büyükerşen, "Sizler bizim baş tacımız ve bizlere emanetsiniz. Her zaman yanınızdayız, hakkınız ödenmez" dedi.

EBB'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programlarında şehit yakınları, gaziler ve aileleri bir araya geldi. İftar yemeğine Başkan Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Senem Ekinci ve Deniz Kaplan, CHP İl Başkanı Recep Taşel, CHP Eskişehir Milletvekili adayları Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve Abdülkadir Adar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Başkan Büyükerşen programda yaptığı konuşmada iftar yemeğine katılan şehit ailelerine ve gazilere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, siz şehit aileleri ile gaziler ve çocuklarına da uzun ömürler diliyorum. Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz. Bizler de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ben sizin yalnızca belediye başkanınız değil, sizlerin evlatlarının ağabeyi, amcası, dedesiyim. Bunu lütfen böyle bilin. Allah hepinize uzun ömürler nasip etsin. Sizler bizim baş tacımızsınız. Sizlerin sıkıntısı bizlerin sıkıntısıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz."