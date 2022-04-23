Yılmaz Büyükerşen, Makamını Çocuk Başkanlara Devretti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını çocuk başkanlara devretti. Çocuk başkanlar, talep ve isteklerini dile getirdiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Gülay Kanatlı Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Defne Kadıoğlu ve Adnan Eren Sevinç ile Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz ve Sorumlu Müdür Nihat Demir, Başkan Büyükerşen ile makamında bir araya geldi.

Öğrenciler, kendilerini kapıda karşılayan Büyükerşen'e çiçek verdi ve başkanlık makamını sırayla devraldı. Temsili Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Eren Sevinç, ilk olarak parklarda düşmeye karşı yumuşak zeminler yapılmasını istedi. Sevinç, "Burada yaralanma olursa ilk yardım için bir servis olabilir" dedi.

Başkan Büyükerşen de parklardaki zemin konusunda sentetik zeminlerin zararlı olduğunu, doğal toprak ve çim olmasının çevre sağlığı açısında çok daha doğru olacağını belirtti. Büyükerşen, parklara ilk yardım ve destek gibi konularda kabin konulması konusunda minik başkanın talimatını belediye bürokratlarına iletti. Sevinç'in okul bahçelerinin çimlendirilmesi konusunda isteği üzerine Başkan Büyükerşen de bu konuda okul yöneticilerinin belediyelere başvuru yapılabileceğini belirtti.

Daha sonra Başkanlık koltuğuna Gülay Kanatlı Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Defne Kadıoğlu oturdu.

Kadınların toplumdaki rolünün çok önemli olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, "Çocuklar bayramınız kutlu olsun. Ne güzel, bugün makamımı bir genç kızımıza, geleceğin kadın liderine teslim etmekten çok mutlu oldum. İster yerel, ister genel idarecilikte, hatta meclislerde seçilmiş üyeler olması çok önemli" dedi.

Temsili Başkan ilkokul öğrencisi Kadıoğlu, "Ben Eskişehir'deki tüm çocukları temsil ediyorum. Bize bu güzel bayramı armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Ömrümüz boyunca Atatürk'ün izinden ayrılmayacağız. Sizlerle bir arada olmaktan da çok mutluyuz" diye konuştu.

Başkan Büyükerşen ziyaret sonunda öğrencilere teşekkür ederek, "Atatürk'ün yolundan ayrılmayın. O yüzden Atatürk ne güzel düşünmüş. Sizin için düşünmüş. Siz de onun yolundan ayrılmak isteyen olursa, onları uyarın. 102. yılında sizlerin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükerşen, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.