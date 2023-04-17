Yılmaz Büyükerşen, Engelli Bireyleri ve Ailelerini İftarda Ağırladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, engelli derneklerinin üyeleri ile ailelerini iftar yemeğinde ağırladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar davetleri devam ediyor. Buluşmalar kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, engelli derneklerini, üyelerini ve ailelerini iftar yemeğinde ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde gerçekleşen davete, Büyükerşen'in yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Jale Nur Süllü, belediye bürokratları, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Engelli bireylere ve ailelerine davete katıldıkları için teşekkür eden Büyükerşen, "Engelli dostu, engelleri aşan bir şehir için hep birlikte çalışıyoruz. Sizlere, fedakar ve cefakar ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Nice Ramazanlara, nice bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle diyor; şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

İftar yemeği sonrası Başkan Büyükerşen, engelli bireyler ve aileleri ile tek tek sohbet etti.