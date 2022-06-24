Yılmaz Büyükerşen'e Akçakoca Yardımseverler Derneği'nden Ziyaret Düzenledikleri gezi programıyla Eskişehir’i görmeye gelen Düzce Akçakoca Yardımseverler Derneği üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. Düzenledikleri gezi programıyla Eskişehir'i görmeye gelen Düzce Akçakoca Yardımseverler Derneği üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Misafirlerini Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda ağırlayan Başkan Büyükerşen, dernek üyelerine, "Şehrimize hoş geldiniz, sizleri Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi. Daha sonra Eskişehir hakkında misafirlerini bilgilendirdi. Akçakoca Yardımseverler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Solak ise "Dernek üyelerimizde Eskişehir'i gezmeye geldik. Üç günlük gezi programımızda şehre katmış olduğunuz tematik parkları ve müzeleri görme fırsatı yakaladık. Bir Avrupa şehri yaratmışsınız. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu. ANKA / Yerel Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Akçakoca Yerel Haberler

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