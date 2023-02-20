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Yılmaz Büyükerşen'den Kentteki Depremzedeler İçin Ev Sahiplerine Çağrı

Yerel Haberler

Yılmaz Büyükerşen'den Kentteki Depremzedeler İçin Ev Sahiplerine Çağrı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı (EBB) Yılmaz Büyükerşen, kente gelen depremzedeler için ev sahiplerine çağrı yaparak, “Sözleşmenizde depozito almamak, ilk 3 ay düşük bedel gibi maddeler bile misafirlerimizin hayatını kolaylaştıracaktır. Eskişehirlilere bu duruş ve anlayış yakışır” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı (EBB) Yılmaz Büyükerşen, kente gelen depremzedeler için ev sahiplerine çağrı yaparak, "Sözleşmenizde depozito almamak, ilk 3 ay düşük bedel gibi maddeler bile misafirlerimizin hayatını kolaylaştıracaktır. Eskişehirlilere bu duruş ve anlayış yakışır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası kentte ve bölgede acil durum çalışmalarına devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kente gelen depremzedelerin barınma sorununa katkı sunmak için çalışmalarını yürütüyor. Afet bölgesinden Eskişehir'e 17 binden fazla depremzede gelirken, Başkan Büyükerşen de kentteki ev sahiplerine çağrı yaptı.

Başkan Büyükerşen sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Evini kiraya veren veya verecek olan değerli ev sahiplerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Deprem bölgesinden şehrimize gelen misafirlerimiz en azından bir düzen kurana kadar kira konusunda kendilerine yardımcı olmanızı rica ediyorum. Sözleşmenizde depozito almamak, ilk 3 ay düşük bedel gibi maddeler bile misafirlerimizin hayatını kolaylaştıracaktır. Eskişehirlilere bu duruş ve anlayış yakışır" dedi.

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Kaynak: ANKA / Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Yerel Haberler

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