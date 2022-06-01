Yılmaz Büyükerşen'den Esnafa Ziyaret - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hamamyolu Caddesi'nde esnaf ile bir araya geldi. Vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini kırmayan Büyükerşen, esnafın çay ikramını da geri çevirmedi.

Geçtiğimiz günlerde covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecini tamamlayarak görevine dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, esnaf ziyaretine çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'in alışveriş tercihinde büyük yer tutan Hamamyolu Caddesi'nde esnaf ile bir araya geldi. Eskişehirliler Başkan Büyükerşen'e yoğun ilgi gösterirken, Büyükerşen hiçbir vatandaşı kırmayarak sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşların geçmiş olsun dilekleri için teşekkür eden Büyükerşen, Hamamyolu esnafının çay teklifini de kırmadı.

Esnaf, Büyükerşen'e artan maliyetler, enflasyon, alım gücünün düşmesi ve gelen zamlar nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlattı.

Büyükerşen de esnafın ekonomik kriz nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını, gelen zamlarla birlikte halkın alım gücünün düşmesinin de bu sıkıntıyı daha da büyüttüğünü belirtti. Eskişehir'deki turizm hareketliliğinin esnafa olumlu katkı sunmasını dileyen Büyükerşen, esnafa hem kolaylık hem de bol kazançlar diledi.

ANKA / Yerel