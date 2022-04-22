Yılmaz Büyükerşen'den Çocuklara 23 Nisan Mesajı: 'Gelecek Sizlerin Elinde'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükerşen mesajında, çocuklara seslenerek, "Gelecekte, her biriniz sağlıklı ve eğitimli bireyler olarak bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha adil ve eşit bir ülke için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Buna, Yılmaz Büyükerşen olarak benim inancım ve güvenim tamdır" dedi.

Başkan Büyükerşen mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920'nin 102. yılındayız. Tüm milletimize kutlu olsun. 102 yıldır egemenliğin kahraman Türk Milletinde olduğu bu topraklarda her zaman Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, siz çocuklara çok büyük değer vermiştir. Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yücelterek yaşatacak olan sizsiniz' sözü, Atatürk'ün sizlere olan inancı ve güveninin tam olduğunu kanıtıdır. Gelecekte, her biriniz sağlıklı ve eğitimli bireyler olarak bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha adil ve eşit bir ülke için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Buna, Yılmaz Büyükerşen olarak benim inancım ve güvenim tamdır. Anneler, babalar, çocuklar… Bugün Cumhuriyetimizin, bu topraklara bir güneş gibi doğduğu, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramı kutlamanın onuru ve gururu içerisindeyiz. O sebepledir ki; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 102. yılının şehrimize, çocuklarımıza, milletimize ve dünya çocuklarına kutlu olmasını diliyor, daha nice 23 Nisanları birlik, beraberlik içinde kutlamamızı temenni ediyorum."