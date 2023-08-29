Yılmaz Büyükerşen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Güçlü ve büyük bir ülkenin evlatları olarak gururla andığımız bu eşsiz zafer, emperyalist devletlere karşı 3 yıldan uzun süren eşsiz bir mücadelenin sonucudur. O sebepledir ki; 101 yıldır al bayrağın gölgesinde bağımsız ve sarsılmaz bir iradeyle ayakta duran cennet vatanımızın kıymetini iyi bilmeliyiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Güçlü ve büyük bir ülkenin evlatları olarak gururla andığımız bu eşsiz zafer, emperyalist devletlere karşı 3 yıldan uzun süren eşsiz bir mücadelenin sonucudur. O sebepledir ki; 101 yıldır al bayrağın gölgesinde bağımsız ve sarsılmaz bir iradeyle ayakta duran cennet vatanımızın kıymetini iyi bilmeliyiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Büyükerşen mesajında şunları kaydetti:

"Tarihin hiçbir döneminde esaret ve işgale boyun eğmeye kahraman Türk milleti, 101 yıl önce Kurtuluş Savaşımızın son ve en büyük zaferi olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile düşmanı vatan topraklarından ebediyen söküp atmıştır.

30 Ağustos Zaferinin iki gün sonrasında da şanlı ordumuz Eskişehir'i düşman işgalinden kurtarmış, işgalci Yunan ordusunu 9 Eylül'de İzmir'de denize dökerek bağımsızlığımızı tescillemiştir.

Güçlü ve büyük bir ülkenin evlatları olarak gururla andığımız bu eşsiz zafer, emperyalist devletlere karşı 3 yıldan uzun süren eşsiz bir mücadelenin sonucudur. O sebepledir ki; 101 yıldır al bayrağın gölgesinde bağımsız ve sarsılmaz bir iradeyle ayakta duran cennet vatanımızın kıymetini iyi bilmeliyiz. Bizler, her yeni güne yeni umutlar, yeni hayaller ile başlarken, bu günler uğruna dökülen kanları ve gözyaşlarını unutmak mümkün değildir.

Bu vesileyle, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yılını bir kez daha gururla kutlarken, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Kurtuluş Savaşımızda, öncesinde ve bugüne kadar cennet vatanımız uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."