Yılmaz Büyükerşen, Amatör Spor Kulüplerinin Temsilcilerini İftarda Ağırladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, amatör spor kulüpleri temsilcileri, amatör spor kulüpleri federasyonu yetkilileri ve sporcularını iftar yemeğinde ağırladı.

EBB'nin her Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar davetleri tamamlandı. Buluşmalar kapsamında son davette Başkan Büyükerşen amatör spor kulüplerinin temsilcileri, federasyon yetkilileri ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi yemekhanesindeki programa Büyükerşen'in yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili adayı Utku Çakırözer, EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam ve yönetim kurulu üyeleri, spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile sporcular katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Büyükerşen, "Amatör spor kulüpleri olarak çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Kulüpler aracılığı ile binlerce genç spor yapma imkanı yakalıyor. Bizler de her zaman amatör sporculara ve o faaliyeti yerine getiren kulüplerine destek olmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz sürecek. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nızı da en içten dileklerimle kutluyorum. Nice bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle" dedi.