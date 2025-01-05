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Yıllardır Kayıp Oğlunu Arayan Baba Umutlandı

Yıllardır Kayıp Oğlunu Arayan Baba Umutlandı
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Suriye'de 2013'te rejim tarafından cezaevine atılan oğlundan haber alamayan Mustafa Durmuşoğlu, bir videoda gördüğü kişinin oğluna benzediğini belirterek umudunun yeniden yeşerdiğini ifade etti. Kayıp evladını bulmak için her yeri araştıran baba, hala haber bekliyor.

Suriye'de 2013 yılında rejim tarafından cezaevine atılan oğlundan bir daha haber alamayan Türk vatandaşı Mustafa Durmuşoğlu, röportaj veren bir kişiyi oğluna benzetmesinin ardından umutlarının yeniden yeşerdiğini belirtti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Kasyun Dağı eteklerindeki Türk Mahallesi'nde yaşayan ve 2013 yılında rejim tarafından cezaevine atılan Osman Durmuşoğlu'ndan o günden sonra haber alınamadı. Ailesi 1930'lu yıllarda Hatay'ın Hassa ilçesinden Şam'a göç eden Durmuşoğlu'nun yakınları, geçtiğimiz günlerde kendisine benzettikleri bir kişinin videosunu sosyal medyada gördüler. Şam'ın Merci meydanında çekilen görüntüler üzerine ümitlenen baba Mustafa Durmuşoğlu, kent meydanında ve hastanelerde evladını arasa da herhangi bir ize rastlamadı. Durmuşoğlu, evladından gelecek haberi umutla bekliyor.

"Evladımı 2013 yılında gelip evin önünden aldılar"

Mustafa Durmuşoğlu, videoda gördükleri şahsı evladına benzetmeleriyle umutlarının yeşerdiğini belirterek, "Burası Şam'ın Kasyun Dağı eteklerinde bulunan Türk Mahallesi. 80 yıldan beri burada yaşıyoruz. Ben burada doğdum ve ailelerimiz zamanında buralara gelmiş. Oğlum hakkında rapor tutmuşlar. Evladımı 2013 yılında gelip evin önünden aldılar. Oğlum cezaevine girdiğinde 30 yaşındaydı. Cezaevine girdikten sonra oğlumdan hiçbir haber alamadık. Geçenlerde bundan bir hafta önce Merci'de biriyle röportaj yapmışlar ve görüntüdeki kişi aklını kaybetmiş. Videoyu benim Türkiye'de yaşayan oğlum gönderdi. Gittim meydanda aradım, hastanelerde aradım fakat oğluma benzeyen birimi bilmiyorum. Esad'ın yaptıklarını dünya biliyor. Esad Mason, Yahudiler onu getirdi. Böyle bir insan daha dünyaya gelmez. Müslüman olsaydı 10 gün yaşatmazlardı, İslam ve din düşmanı" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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