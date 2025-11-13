Yıllardır düzeltilmeyen yollar, Cumhurbaşkanı geleceği için bir günde yapıldı

Adıyaman'da yıllardır bozuk halde bırakılan karayolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelecek olmasıyla birlikte bir anda hummalı bir çalışma alanına döndü. Kentte uzun süredir çözülemeyen yol sorunlarının, ziyaret öncesi apar topar yapılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Adıyaman Karayolları Şube Şefliği ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren daha önce bir türlü yapılmayan yolları alelacele düzeltmeye başladı. Ancak vatandaşlar, bu ani hareketliliğin yalnızca Cumhurbaşkanı ziyareti nedeniyle yapılmasına öfkeli.

Vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Bu yollar yıllardır berbat haldeydi, şimdi mi birden aklınıza geldi. Hizmet için illa Cumhurbaşkanı mı gelmesi gerekiyor. Eğer yollar böyle yapılacaksa her gün gelsin ki biz de hizmet görmüş olalım" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, şehrin sorunlarının ziyaretlerle değil, düzenli ve gerçek hizmetle çözülmesi gerektiğini belirterek, kalıcı çalışmalar talep etti. - ADIYAMAN