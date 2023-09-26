Yıllardır atıl vaziyette duruyordu, yeniden hayat buldu

Mavi ve yeşilin buluştuğu mesire alanı misafirlerini ağırlıyor

Kastamonu'da yıllardır atıl vaziyette kalan mesire alanı yeniden hayat buldu

Mesire alanında özel bireyler ve aileleri keyifli vakit geçirdi

KASTAMONU - Kastamonu'da yıllardır atıl vaziyette duran mesire alanı, belediyenin girişimleriyle yenilenerek tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu. Mesire alanında misafir edilen özel bireyler, aileleri ile birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Kastamonu Belediyesi'nin Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde, yıllardır atıl vaziyette duran Karaçomak Barajı mesire alanındaki peyzaj çalışmaları tamamlandı. Vatandaşların kullanımına sunulan mesire alanında belediye tarafından özel bireyler ve aileleri için piknik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Meftun Dallı ile Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, vatandaşlarla yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenilenen mesire alanının kullanım hakkını 10 yıl süreyle DSİ'den aldıklarını söyledi. Mesire alanındaki yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Vidinlioğlu, "Mesire alanı, Karaçomak Barajı'nın hemen yan tarafı. Burası DSİ Bölge Müdürlüğümüzün kullanımındaydı. Epey bir süredir de kullanılmıyordu. DSİ'den buranın kullanımını istedik. En sonunda DSİ buranın kullanımını 10 yıllığına Kastamonu Belediyesi'ne tahsis etti. Önceden sadece Devlet Su İşleri personeli tarafından kullanılan bir yerdi burası. Biz bunu halka açmış olduk. Burası çok kullanılmayacak durumdaydı. Arkada gördüğünüz bina her tarafı çamurdu, pencereleri yer yer harabe haline dönmüştü. Burayı epey bir uğraştan sonra hem binayı elden geçirdik hem de yanda gördüğünüz kamelya benzeri alanı kullanıma açık hale getirdik. Birkaç tane ilave yaptık. Burada eksikliği hissedilecek sadece bina olarak vardı ama onun haricinde dışarıdan gelen vatandaşlarımızın da hizmetinde olabilmek adına bir mutfak bölümü ilave yaptık. Çocuk emzirme odasından, mescidine varıncaya kadar hepsini yeniden prefabrik halde inşaatını yaptık. Lavaboları ve tuvaletleri elden geçirdik" dedi.

"Bir ay kadar önce kullanıma hazır hale getirdik"

Vidinlioğlu, mesire alanının tamamını kullanıma hazır hale getirdiklerini ifade ederek, "Her tarafı kullanıma hazır hale getirdik. Eksiğimiz var mı? Elbette ki birkaç tane eksiğimiz var. İşte bu kamelyaların önlerinde rahatlıkla mangalların yakılabilmesi için bir küçük tuğladan örülecek yerler düşünüyorduk ama onlar birazcık zaman alacak diye sezon da bitmesin diye yaklaşık bir ay kadar önce kullanıma hazır hale getirdik. Burasını açtıktan sonra birtakım etkinlikleri de burada ev sahipliği yapalım hem Kastamonu'daki hemşehrilerimiz bundan haberdar olsunlar hem de bir sosyal hizmeti beraberinde yapalım, sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirelim diye. Bugün de bu anlamda bir etkinliği düzenlemiş bulunuyoruz." diye konuştu.

"Yavrularımız ve ailelerimiz mesire alanında nefes alsınlar istedik"

Özel bireyler için engelsiz yaşam merkezi de inşa ettiklerini anlatan Vidinlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Onlar için Engelsiz Yaşam Merkezi'ni de inşa ettik. Şu an çevre düzenlemesi yapılıyor. İnşallah önümüzdeki 1-2 hafta içinde orasının da açılışını yapacağız. Oranın da bütün planı programı hazır zaten hem öğretmen kadrosu hazır hem de engelli ailelerin de çok büyük oranda istekleri vardı, biz de orayı hızlandırdık. Orayı da kullanıma açacağız. Bugün de o anlamda yavrularımızı birazcık neşelendirelim, şenlendirelim, aileler de burada mesire alanında bir nefes alsınlar istedik. Bu anlamda yapılmış bir etkinlik. Katılan ailelerimize hem çocuklarımıza hem de bu konumda çok emeği geçen özellikle şey çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum. 2 gündür ben de öğleden sonraları burayı dolaştım. Öyle ki hatta dün sabah 9 buçukta bütün her taraf dolmuştu. Kimi aileler geri dönmek zorunda kaldı. İnşallah o konuyla ilgili de Orman Bölge Müdürlüğümüzle konuşup alanı biraz daha büyütebilirsek daha geniş bir alanda hizmet vermiş olacağız. Gönlümden geçen burada bütün Karaçomak Barajı'nın çevresinde bir yürüyüş yolu da tanzim edebilmek çok daha güzel olur ama tabii işte bu hep kanunların el verdiği ölçüde. Orman Bölge Müdürlüğümüzün buna izin verdiği ölçüde yapılacak olan şeyler."

"Böyle bir yer Kastamonu'da büyük bir ihtiyaçtı"

Şehir merkezinde "Botanik Park" olarak bilinen alanda da çalışma yürüttüklerini aktaran Vidinlioğlu, "60 dönüm civarında bir yer. Orayı da Özel İdare'den belediyemiz bünyesine tahsis ettik. İnşallah orayla ilgili de en kısa sürede kullanıma hazır hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Millet bahçesinin de öyle zannediyorum bir buçuk ay içerisinde geçici kabul için başvuru olacak. İnşallah aralık ayı içerisinde de millet bahçesini de teslim almış olacağız. Orada da böyle alanları bulabilirsiniz. Orası Kuzeykent'te 240 dönümlük bir alan. Çok kısa bir sürede cami çevresindeki yeşillendirmelere başlıyorlar. Burası biraz daha şehrin dışında kalıyor hem botanik parkı şehrin göbeğinde hem de Kuzeykent şehrin göbeğinde. İnşallah onları da kullanıma açmış oluruz" diye konuştu.

"Onların aziz hatıraları önüne de saygıyla eğiliyoruz"

Etkinliklerin sıklıkla yapacaklarını kaydeden Vidinlioğlu, "Evlatlarımızın, ailelerin gülen yüzlerini görünce bizim de yüzümüz gülüyor. İnşallah bu tarz etkinlikleri daha sık yapacağız. Bu anlamda biliyorsunuz bizim 2 yıldır devam ettiğimiz Çanakkale gezilerimiz var. Onlarla ilgili de çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu topraklar kolay vatan olmadı. Ecdadı hem hayırla hem minnetle hem de dualarla yad ediyoruz. Onların aziz hatıraları önüne de saygıyla eğiliyoruz. Emanetleri emanetimiz. Bu anlamda gene yavrularımızın, çocuklarımızın bundan pay almaları için ülkenin nereden nereye geldiğini görmek için bu konuda aslında planlarımız dahilinde ağırlıklı talep Çanakkale diye geldiği için Çanakkale'ye düzenlemiştik ama benim gönlümden geçen özellikle İstiklal harbinin kıvılcımının ateşlendiği yer İnebolu. Öyle zannediyorum şehrimizde de İnebolu'yu görmeyen çok sayıda çocuğumuz vardır" dedi.

"İnşallah hayırlara vesile olur"

Vidinlioğlu, "Orası yakın olduğu için her zaman yapabiliriz diye öncelikle Çanakkale gezileri yapmıştık. İnşallah en kısa sürede İnebolu gezilerimizi de yapıp orada çocuklar o ortamı, atmosferi görsünler istiyorum. Resmi açılış yapmadık ama kullanıma hazır hale getirdik. İnşallah en kısa zamanda resmi açılışını da yaparız. Kamuoyu bu konuda öyle zannediyorum yeterince bilgilendi ki gelen insanlar burada yer bulmakta güçlük çekiyorlar. İnşallah hayırlara vesile olur. Böyle bir yer Kastamonu'da büyük bir ihtiyaçtı. Biz de bu ihtiyacı karşılamaktan dolayı mutluyuz" değerlendirmesini yaptı.

"Bir saatin içinde 90 kişi topladık"

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da, evden çıkamayan özel bireylerin mesire alanında buluştuğundan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Biz Kastamonu'da bu kadar güzel bir alanın olduğunu bilmiyorduk. Sanki deniz kenarında gibi hissetti çocuklarımız. Evden çıkamayan özel bireylerimiz için gerçekten bu tür geziler bir velinimet. Onların gelirken ki mutluluğu hepimize güç verdi. Bir saatin içinde 90 kişi topladık. 'Anneler siz götürürsünüz de gelmez miyiz?' dediler. Yataktaki çocuklarını sandalyeye koyup buraya getirdiler" ifadelerini kullandı.

"Çok teşekkür ediyoruz"

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve eşi İlknur Vidinlioğlu'na teşekkürlerini ileten Boyraz, "Bizim ömrümüz çocukların sağlıklarıyla ilgili İstanbul ve Ankara'da yollarda geçti ama artık bu tür imkanlar sayesinde gerçekten nefes aldığımızı ve yaşadığımızı hissediyoruz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğu. Çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.