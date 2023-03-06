Yıllarca çay getirdiği kurumdan ilk Eyt'li olmanın mutluluğunu yaşıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta çay ocağı işletmecisi 46 yaşındaki Ulvi Öztürk, yıllarca çay getirdiği SGK İl Müdürlüğü'nden şehirde ilk emekli edilen Eyt'li olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şehir merkezinde uzun yıllar çay ocağı işletmeciliği yapan 46 yaşındaki Ulvi Öztürk; 2015 yılında sigorta primlerini tamamladı. Ancak yaş şartı olması sebebiyle 2015 yılından bu yana emekliliğini bekleyen Öztürk, EYT yasasının çıkmasıyla birlikte hazırladığı evraklarını SGK Zonguldak İl Müdürlüğü binasına teslim etti. Kurum binasında emeklilik kayıt işlemleri tamamlanan Öztürk, ilk EYT emeklisi olmanın mutluluğunu yaşadı.

İşletmesinden 20 metre uzaklıktaki SGK binasına yılarca çay servisi yapan Öztürk, EYT'den emekli edildiğini öğrenince sevincini kurumda çalışan personelle paylaştı. Gazetecilere emeklilik sürecini anlatan Öztürk, "Emeklilikte yaşa takılanlar olarak 2015 yılından bu yana bekliyordum. Erken emeklilik yasası çıkınca ilk dosyamızı Cuma günü verdik. SGK müdürümüz ilk benim evrakımız imzalamış. İlk EYT'li biz olduk. SGK'ya da uzun yıllar çay verdim. Normalde 53 yaşımda emekli olmam lazımdı yaş şartı kalkınca 46 yaşında emekli oldum. Evraklarım da hazırdı. Cuma günü teslim etmiştim. Yıllardan beri çay getirdiğim kurumdan ilk emekli ben olduğum için çok mutluyum. Kurumda çalışan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Öztürk'ün ilk maaşını Nisan ayında alacağı öğrenildi. Öte yandan SGK Zonguldak İl Müdürlüğü'ne EYT dahilinde yapılan başvuruların 5 bini geçtiği öğrenildi.