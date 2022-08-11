Haber : Yıllar sonra Pendik'te cesedi bulunan Tekin Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıllar sonra Pendik'te cesedi bulunan Tekin Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı

 - Güncelleme:

Pendik'te arkadaşı tarafından vahşice öldürülüp boş bir arazide toprağa gömülen Tekin Uğurlu'nun 5 yıl sonra bulunan cenazesi toprağa verildi.

Pendik'te arkadaşı tarafından vahşice öldürülüp boş bir arazide toprağa gömülen Tekin Uğurlu'nun 5 yıl sonra bulunan cenazesi toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Uğurlu'nun eşi, "Acımız daha da katlanmış vaziyette. Çünkü cenazemizin yarısı var yarısı yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Pendik'te yaklaşık 5 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşıyla tartışan ve sonra kaybolan Tekin Uğurlu'nun (44) cesedi, parçalanıp 3 torba halinde toprağa gömülü halde boş bir arazide bulunmuştu. Vahşice katledilen 2 çocuk babası Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyesi Tekin Uğurlu için Pendik Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, katılan ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Törende taziyeleri Tekin Uğurlu'nun eşi ve çocukları kabul etti.

"CENAZEMİZİN YARISI VAR YARISI YOK"

Ayakta durmakta güçlük geçen acılı eşi Özden Uğurlu, "Şu an cenazemizin başındayız. Hepimiz çok acılıyız. Acımız daha da katlanmış vaziyette. Çünkü cenazemizin yarısı var yarısı yok. Bunu yapan o vicdansız geri kalan yarısını nereye koymuş bilmiyorum. Rica ediyorum devletimden. Cenazemin geri kalanını bulunmasını istiyorum. Kim ilgilenecek bilmiyorum ama tek dileğim geri kalanların da bu toprağın altında bütünleşmesi. Rica ediyorum hepinizden. Cenazem yarım burada benim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uğurlu'nun cenazesi, Tuzla Aydıntepe Mezarlığı'na defnedildi.

(Sevgi Canpolat - Halit Arslan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pendik Genel Yerel Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title