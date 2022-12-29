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Yılın son halk toplantısı yapıldı

Yerel Haberler

Yılın son halk toplantısı yapıldı

Karabük Valiliği tarafından yılın son halk toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği tarafından yılın son halk toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk toplantısında vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi. Vali Gürel, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karabük Valiliği Yerel Haberler

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