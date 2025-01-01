Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
İstanbul'da büyük buluşma! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Tarihi yürüyüşten ilk görüntüler
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi

Yılın ilk sabah namazında binlerce vatandaş Ulucami'ye akın etti

Yılın ilk sabah namazında binlerce vatandaş Ulucami'ye akın etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yılın ilk sabah namazında binlerce kişi tarihi Ulucami'ye ve Muradiye Camii'ne akın etti.

Bursa'da yılın ilk sabah namazında binlerce kişi tarihi Ulucami'ye ve Muradiye Camii'ne akın etti. Namaz sonrası şehitler ve İsrail'in zulmü altında inleyen Gazze için dua edildi. Atatürk Caddesi'nde trafik kilitlenirken, namaz çıkışında Ulucami'de Yörük Türkmen Dernekleri Birliği tarafından, Muradiye Camii'nde ise Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından vatandaşlara çorba ikram edildi.

2025 yılının ilk gününün sabah namazında dünyanın en önemli 5. mabedi olarak gösterilen tarihi Ulucami'de ve Muradiye Camii'nde binlerce kişi ellerini tüm şehitler için açtı. Ayrıca İsrail zulmü altındaki Filistin'deki müslümanlar ve oradaki vahşetin son bulması için de dualar edildi. Vatandaşlar Ulucami'yi hıncahınç doldururken, bazı vatandaşlar da namazlarını dışarıda eda ettiler. Namaz sonrası Yörük Türkmen Dernekleri Birliği Ulucami'de vatandaşlara çorba ikramı yaptı.

Muradiye Camii de doldu

2025 yılının ilk sabah namazında Ulucami'de olduğu gibi Muradiye Camii'nde de binlerce vatandaş namaz kıldı. Namaz çıkışı ise Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından cemaate çorba ikramı yapıldı. Namaz sonrası çorbalarını içen binlerce vatandaş, Muradiye Külliyesi'ni ziyaret ederek dualar etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
img

Ayça Tekindor'u görenler tanıyamadı: Eski halinden eser yok
img

Mahmut Tuncer görmesin
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yeni yıla girerken ortalık savaş alanına döndü
Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
Bu kez Taksim Meydanı'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı! Kızları bakın nerede

Son Dakika Haberleri

Survivor canlı izle! 1 Ocak Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Survivor 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlıyor. televizyon yarışma programı. Peki, Survivor nerede, hangi ülkede çekiliyor 2025? Survivor Göksu ne kadar kazanıyor? Göksu Göksu Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Kübra ne kadar kazanıyor? Kübra Avcı Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Mevlüt ne kadar kazanıyor? Mevlüt Koçak Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Dilşah ne kadar kazanıyor? Dilşah Kurt Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Adilhan ne kadar kazanıyor? Adilhan Numan Survivor'dan ne kadar para alıyor? 1 Ocak BİM kapalı mı, açık mı? BİM YILBAŞI Çarşamba günü ne zaman, saaat kaçta açılacak? Survivor Tuğba ne kadar kazanıyor? Tuğba Yeni Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Batuhan ne kadar kazanıyor? Batuhan Gökgöz Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Ayşe ne kadar kazanıyor? Ayşe Yüksel Survivor'dan ne kadar para alıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.