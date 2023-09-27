Yılın en iyi haber görüntüsü İHA'dan

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 27. Zoom Haber Görüntüleri Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Gürkan Sayın "Yılın En İyi Haber Görüntüsü" dalında birinci oldu.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 27. Zoom Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül töreni, 26 Eylül'de Azerbaycan ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkent Bakü'deki törende, ödüle layık görülen görüntüler ve basın mensupları açıklandı. Tören çerçevesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Gürkan Sayın, Şubat depremlerinde görev yaptığı sırada Hatay'da kayda aldığı, izleyenleri gözyaşlarına boğan görüntüsü ile ödüle layık görüldü. Depremin sembollerinden olan görüntü, haber kategorisinde 1. oldu. Bir diğer İHA kameramanı olan Ahmet Faruk Sarıkoç ise "dron serbest haber" kategorisinde "Kapadokya" isimli görüntüyle 3.lüğe layık görüldü.

"Haber kameramanlarının ne kadar faydalı bir meslek olduğunu anladım"

Törenin ardından konuşan Gürkan Sayın, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu görüntüyü çektikten 5-6 gün sonra görüntüdeki kişiyle rastlaştım. Bana şunları söyledi. 'Eğer o görüntüleri bir kişi bile izleyip buraya yardım geldiyse, yardım gönderdiyse Allah senden razı olsun' dedi. İşte o zaman gazeteciliğin, haber kameramanlığının ne kadar faydalı bir meslek olduğunu anladım. Keşke bu deprem yaşanmasaydı da ben de bu görüntüyle ödül almasaydım. Fakat şu an ikinci vatanımda bu ödülü almak, Azerbaycan'da olmak gurur verici. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Balonları uçarken çektiğim görüntüden ödül aldım"

Ahmet Furkan Sarıkoç ise böyle bir yarışmaya katılmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Azerbaycan'da bir ödül almak gerçekten mutluluk verici. Kapadokya'da dron ile çektiğim görüntüden ödül aldım. Bu görüntüye benzer daha önce birçok görüntü izlemiştim. Balonları uçarken çektiğim görüntüden ödül aldım. Bu görüntüye veyahut ona benzer daha önce birçok görüntü izlemiştim. O anda tabi ki aklımda ben de bunu dron ile çekmeliyim diye düşündüm. Hangi zamanda çekmeliyim, güneş doğumu uygun gibi hesaplamalar yaptım. Tabi her gün balonlar kalkmıyor. Bazen hava muhalefeti nedeniyle birçok kez uçuşlar iptal oldu veyahut da gün ışığı istediğimiz ölçüde olmadı. O yüzden birkaç gün orada beklemek zorunda kaldık. Uygun gün geldiği zaman da güneş doğarken o pürmüzlerin çıkarttığı alevlerle beraber değişik bir görüntü ortaya çıktı, ödüle layık gördük. O yüzden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ