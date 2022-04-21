Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi - Haberler

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Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin tamamlanan 1'inci etabının ardından 2'nci etap projesine de son şekli verildi.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin tamamlanan 1'inci etabının ardından 2'nci etap projesine de son şekli verildi.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli mimar ve mühendisler tarafından tasarlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 2'nci Etap Projesi ihale sürecine hazırlanıyor. Bin kişilik amfi tiyatro - açık hava sahnesi, Yıldıztepe Gençlik Merkezi, kulisler, sergi ve çalışma alanları, seyir ve reekreasyon bölümleri ile açık otoparkın bulunacağı Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 2'nci Etap Projesi'nin son hali, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a tanıtıldı.

Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,"Tamamen engelsiz, gençlerin sosyalleşebileceği, her yaştan insanın vaktini dolu dolu geçireceği bir kültür merkezini Mudanyamıza kazandırıyoruz. Mudanya ve Bursa'nın yeni kültür sanat merkezi Yıldıztepe olacak. Bursa, herkesin mutlu olacağı bir yaşam alanına kavuşuyor" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Yaşam Merkezi, Fen İşleri Müdürlüğü, Mudanya Belediyesi, Mudanya, Yerel, Haberler

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