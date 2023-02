Yıldız Holding'den deprem bölgesine 175 milyon TL'yi aşan yardım

Yıldız Holding, Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinin yaşandığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek Türk Kızılay ve AFAD koordinasyonuyla bölgeye yardım gönderiyor. Halihazırda tutarı 175 milyon TL'yi aşan yardımlar, yetkililerden gelen ihtiyaç listeleri doğrultusunda her an artmaya devam ediyor.

Yıldız Holding, bünyesindeki tüm şirketleri ve 75 bin çalışanıyla deprem bölgesine destek oluyor. Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 şehrimizi etkileyen büyük deprem felaketi karşısında ilk andan itibaren tüm kaynaklarını afet bölgesine yönlendiren Yıldız Holding, yardım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türk Kızılay, AFAD ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışan Yıldız Holding'in gerek afet bölgelerindeki mağaza ve depolarından gerekse diğer illerdeki tesislerinden sevk ettiği ürünlerin tutarı şimdiden 175 milyon TL'yi aştı ve her an artmayı sürdürüyor.

Yıldız Holding şirketlerinden gönderilen yardımlar

Holding bünyesindeki Ülker, Türk Kızılay tarafından afet bölgelerine dağıtılması için 6 tır bebe bisküvisi, kek ve bisküviyi hızla teslim etti. Toplamda 20 tırlık planlama yaparak sevkiyat desteğini sürdürüyor. Yıldız Holding'in perakende şirketlerinden ŞOK Marketler afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırıyor. Ayrıca bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağazaların en kısa sürede tekrar faaliyete geçebilmesi için bölge dışından ekipler de deprem bölgelerinde çalışmalara başlamış bulunuyor. Bizim Toptan, İskenderun, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye'deki mağazalarından ve depolarından toplam 50 tır ürünü Türk Kızılay aracılığıyla sevk ediyor.

g2mEksper de Adıyaman, Osmaniye, Antakya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki Bizim Toptan mağazalarının bahçelerinde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak seyyar mutfakları devreye alıyor.

Özellikle bölgedeki ekmek ihtiyacına odaklanan Donuk Fırıncılık Ürünleri, 3 tır tüketime hazır ekmeği Hatay ve Malatya'ya gönderdi; farklı noktalara ürün sevkiyatı da devam ediyor.

Kerevitaş bünyesindeki Superfresh'in deprem bölgesine gönderdiği 1 tır konserve ton balığı ve diğer konserve ürünleri, depremzedelerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere dağıtılıyor.

Holdingin ambalaj sektöründe faaliyet gösteren şirketi Polinas şu ana kadar deprem bölgesine 48 bin adet termal battaniye gönderirken, ilave olarak 160 bin termal battaniye daha göndermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bunların yanı sıra Yıldız Holding Gönüllülük Kulübü, çalışanların temin ettiği ısıtıcı, battaniye, termal kıyafet, uyku tulumu, gıda kolileri, hijyen setleri gibi ihtiyaç malzemelerini içeren yardım tırını yola çıkarmaya hazırlanıyor.

"Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket ediyoruz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, afet bölgesine yönelik yardımları ilk andan itibaren yetkili kurumlarla koordinasyon içinde organize etmeye başladıklarını vurgulayarak, "Topluma karşı duyduğumuz sorumluluk çerçevesinde ilk saatlerden itibaren gerek Yıldız Holding gerekse tüm şirketlerimizle afet bölgesine destek olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket ediyoruz. Şu ana kadar 175 milyon TL'yi aşan tutarda yardım yaptık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve iş arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar; bölgede görevli olan tüm ekiplere ve halkımıza kolaylıklar diliyoruz" diye konuştu.