Yıldırımlı öğrencilerden büyük coşku

Şehit Piyade Orhan Tezcan İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutladı.

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Şehit Piyade Orhan Tezcan İlkokulu öğretmenleri, öğrencilere unutulmaz bir kutlama yaşattı. Kırmızı ve beyaz tişört giyen bin 300'e yakın öğrenci, ellerindeki kırmızı ve beyaz balonlarla okulun bahçesini renklendirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünü öğretmenleri ve aileleri ile kutlayan minikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın devamında şarkılar eşliğinde dans gösterileri yapan minik yürekler gönüllerince eğlendi. - BURSA