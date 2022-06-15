Yıldırım ve Osmangazi'de su kesintisi - Haberler

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Yıldırım ve Osmangazi'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yıldırım ve Osmangazi'de su kesintisi

Bursa'da yapılacak çalışmalar neticesinde Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin bazı mahallelerine belirli saatlerde su verilemeyecek.

Bursa'da yapılacak çalışmalar neticesinde Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin bazı mahallelerine belirli saatlerde su verilemeyecek.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi, Samanlı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Yunusemre Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde Kısmet Caddesi'nin kuzeyinde kalan bölge Küçük Balıklı Mahallesi'nde Söğüt Sokak doğusu ve İnönü Caddesi civarında 16.06.2022 Perşembe günü, 00.10 - 23.50 saatleri arasında su kesintisi yapılacak" - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmangazi Yıldırım Bursa su Yerel Haberler

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