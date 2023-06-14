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Yıldırım düşmesi sonucu çıkan oran yangını söndürüldü

Yerel Haberler

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan oran yangını söndürüldü Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Özlüce ve Yemişendere Mahallesi arasında yıldırımdan kaynaklı orman yangını çıktı.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan oran yangını söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Özlüce ve Yemişendere Mahallesi arasında yıldırımdan kaynaklı orman yangını çıktı.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan ormanlık alandaki yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin havadan ve karadan zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Ormanlık bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter karadan 2 arazöz müdahale ederken yangında 0.5 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - Yerel

Muğla Yerel Haberler

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