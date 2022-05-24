Yıldırım'da su kesintisi - Haberler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi, Dik Sokak, Doğu Sokak, Gün Sokak ve civarında 25.05.2022 - 26.05.2022 tarihleri arasında, 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Tedbirli olunması rica olunur." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel