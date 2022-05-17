Yıldırım'da su kesintisi - Haberler

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Yıldırım'da su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yıldırım'da su kesintisi

Bursa Yıldırım ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa Yıldırım ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi, Eke Cadde, 64.Sokak, 65. Sokak, 66. Sokak ve 67.Sokak ile civarında 18.05.2022-28.05.2022 tarihleri arasında 09: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak" - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım, Bursa, su, Yerel, Haberler

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