Yıldırım'da su kesintisi - Haberler

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Yıldırım'da su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yıldırım'da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi, 4.Orta Sokak ve civarında 12.05.2022-20.05.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi, 4.Orta Sokak ve civarında 12.05.2022-20.05.2022 tarihleri arasında, 09: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesinde Değirmenönü Mahallesinde Cumalıkızık Cd, Hamamlıkızık Cd, Şehitler Cd. Başarı Sk. ve Çaldıran Cd. arasında kalan bölge ile civarında 12/05/2022 tarihinde, 10.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. Yetkililer, tüketicileri tedbirli olunması konusunda ikaz etti. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, su, Yerel, Haberler

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