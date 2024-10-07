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Yıldırım'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi

Yıldırım'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliği ile katılımcılar, Gazze'deki saldırılarda hayalleri katledilen çocuklara dikkat çekti. Etkinlikte minikler, İsrail'e tepki göstererek duygu ve düşüncelerini resmetti.

Yıldırım'da, Gazze'de saldırılarda hayalleri katledilen çocuklara dikkat çekmek ve İsrail'e tepki amacıyla, "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yetim Vakfı'nın 81 ilde eş zamanlı düzenlediği "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği ile katılımcılar Filistinli çocukların hayallerini ve umutlarını resmetti. Yıldırım Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda yapılan etkinliğe katılan minikler İsrail'i protesto ederek, duygu ve düşüncelerini kağıtlara döktü ve resimler yaptı. Program, İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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