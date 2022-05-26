Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada - Haberler

Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, Büyükçekmece Kuba Camisi'nin paratonerine yıldırım düştüğü anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, Büyükçekmece Kuba Camisi'nin paratonerine yıldırım düştüğü anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olmaya başladı. Öte yandan Büyükçekmece Kuba Camisi'nin kubbesindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Yerel