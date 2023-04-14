Yılda 100 kez ambulans çağırdı: 'Devletten başka kimsem yok'

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Cemalettin Yalçın, bir yılda 100 kez ambulans çağırmak zorunda kaldığını söyledi.

İlçeye bağlı Çatakgüney köyünde yaşayan ve köyü ile ilçe merkezi arasının bir saatlik mesafede olduğunu söyleyen 63 yaşındaki Cemalettin Yalçın, "Böbrek, yüksek tansiyon ve bronşit hastasıyım. Çatakgüney'de devlet tarafından yapılan evde oturuyorum. Ambulans geliyor iki haftada bir. Böyle idare ediyorum. Devlet tarafından bin 100 lira veriliyor, başka bir gelirim yok. Onunla geçiniyorum. Bir haftadır gelemedim, geçen hafta ambulansla geldim. Devlet karşılıyor yol parasını. Devletten başka kimsem yok. Türkeli'den köyümüz 30 kilometre. 1 saat mesafede, kış döneminde 2 saati buluyor. Ambulansın gelmesi bu sene 100 defa oldu. Genellikle karın şişliği, yüksek tansiyon, bronşit hastalıkları için ambulans çağırıyorum. 20 senedir hastayım. Bazen göndermek istemiyorlar. Mecbur araba tutup geliyorum. 'Baş ağrısı, burun tıkandığında arama' diyorlar. Ufak hastalıklarla çağırma diyorlar" dedi. - SİNOP