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Yılbaşı konseptli pastalara yoğun ilgi

Yerel Haberler

Yılbaşı konseptli pastalara yoğun ilgi

Eskişehirli esnafların yılbaşı için hazırladığı özel ürünler vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Eskişehirli esnafların yılbaşı için hazırladığı özel ürünler vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

2022'nin son gününe girilmesiyle birlikte Eskişehirli esnafların yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Bazı esnaflar yılın son gününe özel yılbaşı konseptli ürünler hazırladı ve satışa sundu. Esnaflar, vatandaşların yılbaşı ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğini ve özel kampanya ile ucuza satılan ürünlerin daha fazla tercih edildiğini ifade etti.

"Herkes alabilsin diye kampanya yaptık"

Pastane işletmecisi Gani Karakaş, yılbaşına özel pastaların çok satıldığını söyledi. Vatandaşlara fiyatlar hakkında da bilgi veren Karakaş, "Yılbaşına özel pastalarımız geldi. Vatandaşlardan talep var. Pastalarımızı geçen seneyle aynı fiyattan sattığımız için insanların ilgisi yoğun. Herkes alabilsin diye fiyatları arttırmadık. Yıl başına özel bir kampanya yaptık. İlerleyen saatlerde tüm pastalarımızın satacağımızı düşünüyoruz. İhtiyacımız kadar pasta çıkarttık. Küçük boy pasta 100 TL, orta boy pasta 120 TL ve büyük boy pasta 170 TL olmak üzere fiyatlar değişiyor. Yeni yılın bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıkla, esenlikle ve barışla geçmesini temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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