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Yılbaşı Gecesi Taksim'de 'Simitçi' Polisler güvenliği sağlayacak

Yerel Haberler

Yılbaşı Gecesi Taksim'de 'Simitçi' Polisler güvenliği sağlayacak

İstanbul polisi, vatandaşların güvenli bir yılbaşı eğlencesi geçirmesi için tüm tedbirlerini aldı.

İstanbul polisi, vatandaşların güvenli bir yılbaşı eğlencesi geçirmesi için tüm tedbirlerini aldı. Yılbaşı kutlamaları nedeniyle kent genelinde 46 bin 509 emniyet personeli görev alırken, Taksim'de 'Simitçi, Çöpçü ve Milli Piyangocu' kılığına giren güven timleri vatandaşların güvenliğini sağlayacak.

Yılbaşı kutlamaları öncesi İstanbul polisi alarma geçti. Kutlamaların yoğun geçtiği Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy'de çok sayıda polis görev alacak. Bu yıl da her yıl olduğu gibi simitçi, çöpçü ve milli piyango bilet satıcısı kılığında güven timleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki kutlamalarda görev alacak.

Simitçi ve çöpçü kıyafeti giyen Güven timleri Taksim'de basın mensuplarının karşısına çıktı. Kimi simit satarken, kimi çöpçü ve milli piyango satıcısı Taksim'de gezdi.

İstanbul'da Yılbaşı gecesi önlemleri çerçevesinde 46 bin 509 polis ve bekçi görev alacak. Bu yıl ilk kez yılbaşı gecesi atlı polisler de görev yapacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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