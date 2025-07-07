Yılan Isırdı, Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Yılan Isırdı, Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da yılan tarafından ısırılan Fatma A. hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.

Adıyaman'da, yılan tarafından ısırılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman merkez Davuthan Köyünde Fatma A., isimli kadının kolunu yılan ısırdı. Isırıldığını fark eden ve bir süre sonra fenalaşan kadın için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Fatma A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız çocuğu, 4 kişiyi bıçakladı! Polis her yerde arıyor

14 yaşındaki kız, 4 kişiyi bıçakladı! Polis her yerde arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.