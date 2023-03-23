Yıkımdan sonra gaz tüketimi yerini oduna bıraktı

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, yıkımlardan sonra doğalgaz tüketimi yerini odunlara bıraktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce yapı yıkıldı, 50 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. Yaşanan deprem sonrası elektrik ve doğalgazın kontrollü verildiği Kahramanmaraş'ta, özellikle akşamları soğuk hava nedeniyle en büyük ihtiyaçlardan biri odun oldu. Bölgede sağlam kalan yapılara kontrollü olarak doğalgaz verilirken, çadırlarda yaşamak zorunda kalanlar sobalarla ısınıyor. İlk gününden itibaren firmaların, kooperatiflerin ve vatandaşların desteğiyle bölgeye yakacak odun sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır odun ve kömür işletmeciliği yapan Murat Kavak, "Kahramanmaraş'ta AFAD, Kızılay gibi hayırsever kurumlar gereken odum ve kömür tedarikini bizlerden az ya da çok temine ettiler. Bunun yanında depremzede vatandaşları da bireysel olarak ufak tefek yakacak sorunlarını buradan karşıladılar. Ani bir patlama yaşandı odun ve kömür ihtiyacı olaraktan. Çünkü doğalgaz kullanan herkes aniden odun ve kömüre dönünce ister istemez aniden bir patlama yaşandı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ