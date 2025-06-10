Yıkılan Leylek Yuvasından Düşen Yavrular Telef Oldu

Yıkılan yuvadan düşen yavru leylekler telef oldu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik direğindeki leylek yuvası yere düşüp dağılınca üzerindeki yavru leylekler de yola savrularak telef oldu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 40110 numaralı sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde yol kenarında bulunan beton bir elektrik direğinin üzerinde bulunan leylek yuvası akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yere düşerek dağıldı. Yuva ile birlikte üzerindeki yavru leylekler de savrularak aşağıya yol üzerine düştü. Çevredekilerin yaşanan durumu görerek ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde dağılan yuvadan zemin üzerine düşen hareketsiz haldeki 2 yavru leyleğin telef olduğu belirlendi.