Yıkılan Leylek Yuvasından Düşen Yavrular Telef Oldu

Yıkılan Leylek Yuvasından Düşen Yavrular Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir elektrik direğindeki leylek yuvasının düşmesi sonucu iki yavru leylek telef oldu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yavruların durumu hakkında bilgi aldı.

Yıkılan yuvadan düşen yavru leylekler telef oldu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik direğindeki leylek yuvası yere düşüp dağılınca üzerindeki yavru leylekler de yola savrularak telef oldu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 40110 numaralı sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde yol kenarında bulunan beton bir elektrik direğinin üzerinde bulunan leylek yuvası akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yere düşerek dağıldı. Yuva ile birlikte üzerindeki yavru leylekler de savrularak aşağıya yol üzerine düştü. Çevredekilerin yaşanan durumu görerek ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde dağılan yuvadan zemin üzerine düşen hareketsiz haldeki 2 yavru leyleğin telef olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - Yerel
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı

Sokak savaş alanına döndü! Silahlı, sopalı kavgada çok sayıda yaralı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.