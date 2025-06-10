Yıkılan Leylek Yuvasından Düşen Yavrular Telef Oldu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir elektrik direğindeki leylek yuvasının düşmesi sonucu iki yavru leylek telef oldu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yavruların durumu hakkında bilgi aldı.
Yıkılan yuvadan düşen yavru leylekler telef oldu
KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik direğindeki leylek yuvası yere düşüp dağılınca üzerindeki yavru leylekler de yola savrularak telef oldu.
Olay, Bahçelievler Mahallesi 40110 numaralı sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde yol kenarında bulunan beton bir elektrik direğinin üzerinde bulunan leylek yuvası akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yere düşerek dağıldı. Yuva ile birlikte üzerindeki yavru leylekler de savrularak aşağıya yol üzerine düştü. Çevredekilerin yaşanan durumu görerek ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde dağılan yuvadan zemin üzerine düşen hareketsiz haldeki 2 yavru leyleğin telef olduğu belirlendi.