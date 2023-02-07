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Yıkılan binadan bir kişi 24 saat sonra sağ çıkartıldı

Yerel Haberler

Yıkılan binadan bir kişi 24 saat sonra sağ çıkartıldı

Adana'da depremde yıkılan binadan 24 saat sonra bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Adana'da depremde yıkılan binadan 24 saat sonra bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana'da da yıkıma neden oldu. 11 binanın yıkıldığı 146 kişinin öldüğü 2 bin 600 kişiden fazla şahsın yaralandığı depremde inanılmaz kurtarış haberleri de geldi. Bir kişi depremden tam bir gün sonra Turgut Özal Bulvarında yıkılan binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı. Sağ çıkartılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma çalışması ise devam ediyor. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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