Yığılca Kaymakamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün çalışmaları ile ilgili bilgiler almak ve çalışmaları incelemek üzere Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol müdürlükte incelemelerde bulundu. Yığılca halkına kurumun çalışmalarının aktarılması için görüşmelerde bulunan Kaymakam Demirkol, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu ile birlikte merkezi inceleyerek bilgiler aldı. - DÜZCE