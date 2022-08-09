Yetkisiz atık toplamaya geçit yok

Samsun İlkadım Belediyesi başlattığı yeni uygulamayla, 'çekçekçi' diye tabir edilen kağıt toplayıcılarını "Sıfır Atık Bilgi Sistemi"ne dahil ederek, dönüştürülebilir atıkların sağlıklı toplanması ve geri dönüşüm sitemine aktarılmasını kayıt altına alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge üzerine harekete geçen İlkadım Belediyesi, plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanmasına çekidüzen getiren ve bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanları sisteme kaydediyor. 18 yaş ve üzerinde, faaliyet göstere toplayıcılar TC kimlik numarası, kullanılan aracın ruhsatı ve iletişim bilgileriyle İlkadım Belediyesi İklim Değişliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü başvuruda bulunuyor. Başvurularda yoğunluk yaşayan müdürlük kayıt altına alınan bilgiler il veya ilçe emniyet müdürlüklerine ve jandarma komutanlıklarında oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belgeleri uygun bulunanları başvuru süreci tamamlanarak atık toplayıcısı, Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek ve "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" sahibi olabilecek.

"Çevreye ve geri dönüşüme önem veriyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde başlattığımız uygulamayla, herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanları 'Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil ediyoruz. Böylece atıkların toplanmasından yeniden dönüştürüleceği tesislere ulaştırılmasına kadarki süreçlerin sağlıklı denetimini gerçekleştirmiş olacağız. Teknolojik gelişmelerden faydalanarak işleyişin her aşamasını yakında takip edeceğimiz bir sistem için çalışmalara başladık. Geleceğin dünyasını bugünden koruyacak bu önlemlerin uygulanmasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyetle alınan bu önlemlerin uygulanmasına önem veriyoruz. Bu bağlamda ilçemizde faaliyet yapan tüm atık toplayıcılarını, ivedilikle Belediyemize başvurarak sisteme kayıt yaptırmalarını bekliyoruz" dedi. - SAMSUN